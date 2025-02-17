Правительство РФ рассмотрит возможность введения моратория на экспорт бензина





20 февраля в Правительстве РФ пройдёт совещание, на котором экспертам предстоит рассмотреть предложение Федеральной антимонопольной службы о полном запрете на экспорт бензина. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на «Парламентскую газету», мораторий может быть введён уже в марте.

По информации журналистов, встреча пройдёт под председательством зампреда Александра Новака. На мероприятии будут подведены итоги работы отрасли и проанализированы производственные возможности в условиях сезонного повышения спроса во время начала весенней посевной компании.

Как ранее сообщала редакция, в начале февраля ФАС России встревожил рост оптовых цен на топливо, в результате чего в службе было разработано предложение о введении моратория на отгрузку бензина на зарубежные рынки.

Напомним, ранее в 2024 году правительство уже вводило ограничения на экспорт бензина, однако они коснулись лишь небольшого количества экспортёров.