Волгоградцев предупредили о последствиях магнитной бури 16 февраля

Сегодня, 16 февраля, на земле фиксируется магнитная буря. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ,
В утренние часы и в течение дня так называемый Кр-индекс будет в районе четырех единиц и ниже, а ближе к ночи может пойти на повышение.
Это явление связано с тем, что планета проходит через наиболее энергичные потоки солнечного ветра. Магнитные буря могут вызвать ухудшение самочувствия – головную боль, слабость, может появиться сонливость.
Завтра, 17 февраля, геомагнитная обстановка уже будет спокойной.