В Волгоградской области расширилась сеть фотовидеофиксации нарушений ПДД на дорогах. Как сообщили V102.RU в администрации региона, еще 43 стационарных комплекса установлено на различных участках трасс.

До конца текущего года в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Волгоградской области установят еще 211 таких комплексов.

В профильном комитете обладмина уточнили, что в настоящее время на дорогах региона размещены 447 комплексов фотовидеофиксации. Они работают в связке с программным обеспечением с элементами искусственного интеллекта.

- Система постоянно совершенствуется. Так, внедрение технологии по распознаванию непристегнутого ремня безопасности способствует повышению водительской дисциплины и культуры вождения, - рассказали в комитете информационных технологий региона.

Специалисты отмечают, что в регионе для снижения аварийности на дорогах используют не только системы фотовидеофиксации. Большое внимание уделяется и состоянию дорог, выявлению потенциально опасных участков трасс с целью их расширения и реконструкции.

Фото из архива V102.RU