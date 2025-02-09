Большинство опрошенных волгоградцев не планируют отмечать День влюблённых





41% опрошенных волгоградцев не планируют праздновать День влюбленных 14 февраля. Как сообщает V102.RU со ссылкой на итоги опроса, жители региона считают, что истинный праздник отмечается 8 июля - в День семьи, любви и верности.

Лишь 1% опрошенных признался, что уже готовит приятные подарки своей второй половинке. Другие 19% также считают, что праздник является еще одним неплохим поводом напомнить партнеру о своих чувствах.

28% проголосовавших остались в нейтралитете, считая, что каждый сам в праве решать о праздновании. Оставшиеся 11% высказались, что для любовных признаний и вовсе не нужен повод.