



Волгоградская область оказалась под влиянием обширного антициклона, который принёс на европейскую часть России холодные воздушные массы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, вместе с похолоданием в регионе резко выросло атмосферное давление до 772,6 мм ртутного столба, что сразу на 12 мм выше нормы.

Рост давления начался ещё 4 февраля с отметки 748 мм ртутного столба. Уже 5 февраля метеостанция, установленная в районе ж/д вокзала Волгоград II, фиксировала 758 мм, 6 февраля — 763 мм, 7 февраля — 769 мм, а утром 8 февраля — 772,6 мм.

Примечательно, что ещё ближе к рекордному показателю атмосферное давление подскочило в Заволжье. Так, метеостанции, установленные в Волжском и Палласовке, утром 8 февраля зафиксировали давление на уровне, соответственно, 782,5 мм и 781,1 мм ртутного столба.

Отметим, сильнее всего «барический удар» оказывает воздействие на пожилых людей, а также граждан с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Резкий рост атмосферного давления может вызвать слабость, тошноту, головную боль. Особенно внимательным в такие периоды следует быть гипертоникам. В случае если высокое атмосферное накладывается на высокое артериальное давление, возрастает вероятность гипертонических кризов.