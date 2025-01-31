В Волгограде сквер Руднева благоустроят за 40 млн рублей





В Кировском районе власти Волгограда приступили к подготовке благоустройства сквера Руднева. Как сообщает ИА «Высота 102», 31 января муниципалитет объявил о поиске подрядной организации.

Согласно опубликованным на Госзакупках данным, специалистам предстоит обустроить новые тротуары, обновить зелёную зону, высадив десятки деревьев, а также кустарники и газон.

Для ухода за насаждениями здесь будет проложен поливочный водопровод.

Также запланирована установка 18 скамеек и такое же количество урн, теневого навеса с качелями, большого игрового городка и пяти видов детских качель.

На всём протяжении пешеходных дорожек проектом предусмотрен монтаж паркового освещения.

Исполнитель контракта будет определён по итогам электронных конкурсных процедур в течение ближайших недель. Благоустройство должно завершиться ко 2 сентября 2025 года. На эти цели из бюджета выделено 40 млн рублей.

Отметим, сквер Руднева вблизи ТЦ «Космос» в 2024 году стал одним из победителей регионального конкурса по определению зон отдыха, которые должны быть благоустроены властями в приоритетном порядке. За его обновление проголосовали 18,7 тыс. волгоградцев. Ранее также стало известно о завершении отбора подрядчика для обновления сквера у ЗАГСА Советского района.

Фото из архива ИА «Высота 102»