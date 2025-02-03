Общество

Яндекс демонтировал скандальную рекламу с фасада аэропорта Волгограда

Общество 03.02.2025 12:20
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03.02.2025 12:20


В Волгограде с фасада международного аэропорта исчезла скандальная реклама «Яндекс Маркета». Как сообщает ИА «Высота 102», компания добровольно демонтировала конструкцию, не дожидаясь официального предписания регионального УФАС России. При этом, маркетплейсу всё равно может грозить крупный штраф.

- Реклама организации была признана ненадлежащей. В связи с досрочным демонтажем рекламы с фасада аэропорта по инициативе рекламодателя решение вынесено без предписания. В отношении компании будет возбуждено административное производство. Организации грозит штраф по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ, в размере до 500 тыс. рублей, - сообщили журналистам в пресс-службе УФАС России по Волгоградской области.

Напомним, скандал с рекламой площадки для онлайн-торговли разгорелся 11 ноября 2024 года. В рамках промо-акции на фасаде Волгоградского аэропорта была смонтирована надпись, которая взаимодействовала с названием аэропорта. В результате вместо последнего все посетители воздушной гавани вынуждены были наблюдать неоднозначный набор набор слов: «Международный аэропорт Волгоград... а низкие цены в Яндекс Маркете».

Впоследствии выяснилось, что установка рекламной конструкции не была согласована с мэрией, а содержание рекламы эксперты сочли недопустимым и унизительным по отношению к городу-герою. К слову, со специалистами единодушны и местные жители, которые сразу же негативно восприняли рекламную коллаборацию аэропорта с маркетплейсом.

Фото: пресс-служба Международного аэропорта Волгограда

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