В Волгограде 31 января состоялся премьерный кинопоказ второго сезона социального проекта «Потому что мы — семья». Как сообщает V102.RU, семейное кинооткровение после конца съемок изменило жизнь пяти волгоградских семей, а уже в момент показа довело до слез почти всех зрителей.

Премьера тридцатиминутного фильма про детско-родительские отношения через призму кибербезопасности с участием семей прошла в кинозале «Синема Парк». Документальные истории на большом экране увидели более 100 жителей города. Пять непохожих друг на друга семейных киноновелл переплелись между собой и превратились в эмоциональное «Кинооткровение».

Искренний диалог между родителями и детьми предложил зрителям по-новому взглянуть на семейные отношения через цифровой мир смартфонов и компьютеров. Благодаря этому папы и мамы смогли посмотреть на ситуацию со стороны ребенка, а также обсудить сложные взаимодействия онлайн и появление новых киберугроз.

– Фильм не только довел до слез меня и моего супруга, но и помог посмотреть на многие проблемы в наших супружеских отношениях и в воспитании детей через глаза ребенка. В конце фильма чувствовалось, что все в зале буквально сплелись в одно целое, я ощущала какую-то невообразимую энергию. Мы остались в восторге. Такие проекты просто необходимы для нашего общества. Фильм дал мне очень много поводов для размышлений, – поделилась своими впечатлениями Мария, пришедшая на премьеру с супругом и двумя детьми.





Остались в восторге и педагоги вузов и школ, которые тоже посетили кинопоказ. Многие из них отметили, что данный проект мог бы стать целым учебным пособием, как для родителей, так и преподавателей. После кинопоказа зрители со слезами на глазах еще несколько минут стоя аплодировали героям фильма, которые не побоялись откровенно рассказать о своих отношениях с детьми и признаться на всю страну, что идеальными родителями попросту быть невозможно.





– Режиссеру получилось в эти 30 минут вложить столько эмоций, любви и мыслей, что я бы еще несколько раз пересмотрела его, чтобы все проанализировать. Очень важный и трогательный проект. Мне понравилось, что фильм помог не только взглянуть на родительски-детские отношения, но и вспомнить себя ребенком и прочувствовать некоторые моменты снова, – призналась учительница старших классов Екатерина.

Также зрителям удалось поучаствовать в дискуссии по затронутым в фильме темам. На вопросы аудитории отвечали сами герои и создатели проекта.

В процессе обсуждения все участники еще глубже рассмотрели различные аспекты взаимоотношений между родителями и детьми. Отдельно коснулись важных тем цифровизации и информационного потока в Интернете, увлечений детей онлайн-играми и другими сервисами.





– Второй сезон нашего совместного проекта открыл еще больше тем для новых обсуждений. После начала первого сезона проекта на ВДНХ было принято решение продолжить его в регионах. Мы поняли, что еще есть множество вопросов, которые можно открыто обсудить с родителями через такие мини-фильмы. Каждый новый город, в котором мы начинали съемки, открыл для нас большой спектр культурных особенностей. Волгоград стал для нас большим удивлением, поскольку смог отличиться от всех городов каким-то небывалым теплом и безграничной душой местных жителей, – отметила автор проекта Елена Кяск.

Фото: читатели V102.RU

Леонид Луночкин