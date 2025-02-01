Юг Волгограда 1 февраля станет центром сюрреализма





В Волгограде сегодня, 1 февраля, в 16:00 ч. в музейно-выставочном центре Красноармейского района состоится открытие персональной выставки художницы Марии Вяльшиной, девушки с розовыми волосами. Как рассказала ИА «Высота 102» Мария, она проведет встречу с поклонниками современного искусства и мастер-класс. Вход на мероприятие свободный. В Волгограде сегодня, 1 февраля, в 16:00 ч. в музейно-выставочном центре Красноармейского района состоится открытие персональной выставки художницы Марии Вяльшиной, девушки с розовыми волосами. Как рассказала ИА «Высота 102» Мария, она проведет встречу с поклонниками современного искусства и мастер-класс. Вход на мероприятие свободный.





- Через призму наивности и безрассудности мы смотрим на обычные, уже привычные обществу вещи. Будь это спам-реклама или импульсивные растраты. Главные герои серии – «никто, абсолютно никто» своим поведением ставят ребром вопросы экологии, влияния социальных медиа и становления личности. Как они ответят на них? Какой ответ найдете вы? Сколько «пасхалок» я спрятала в картинах? Давайте узнаем вместе, - так проанонсировала художница предстоящее мероприятие. - так проанонсировала художница предстоящее мероприятие.





Посетители выставки смогут поучаствовать и в необычном мастер-классе - попробовать нарисовать баклана или чомгу, распространённых птиц Таманского полуострова, которые больше всего пострадали от выброса мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. Посетители выставки смогут поучаствовать и в необычном мастер-классе - попробовать нарисовать баклана или чомгу, распространённых птиц Таманского полуострова, которые больше всего пострадали от выброса мазута после крушения танкеров в Керченском проливе.

Выставка сюрреализма называется «Что, если…» по одноименной серии работ, посвященной образу жизни в условиях стремительной урбанизации со всеми её плюсами и минусами.Свидетелем экологической катастрофы была и Мария, которая неоднократно выезжала в зону бедствия в качестве журналиста одной из местных газет Краснодарского края. На бесплатном мастер-классе художница предлагает изобразить птиц в костюме ликвидатора или с гостинцами в клюве — благодарностью волонтёрам за помощь.