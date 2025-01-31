Происшествия

В Волгограде на проезде Дорожников столкнулись две легковушки

Происшествия 31.01.2025 15:50
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31.01.2025 15:50


31 января в Дзержинском районе Волгограда произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», авария случилась на проезде Дорожников. Последствия столкновения очевидцы засняли на видео.



Судя по опубликованным кадрам, обе машины оказались серьёзно повреждены. Один из автомобилей после столкновения вылетел с дороги и врезался в шиномонтажную мастерскую.

Отметим, на место оперативно прибыли представители МЧС России. При этом в ГУ МВД России по Волгоградской области сообщили, что в настоящее время информация о ДТП в Госавтоинспекцию ещё не поступала.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»

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