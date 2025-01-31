В Волгоградской области осталось 18 участников Сталинградской битвы

На территории Волгоградской области проживает 18 участников Сталинградской битвы. Такие новые данные V102.RU сообщили в Отделении СФР по Волгоградской области в преддверии 82-ой годовщины разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом.

Эта памятная дата будет отмечаться 2 февраля.

- В дни празднования разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве управляющий Отделением СФР по Волгоградской области Владимир Федоров от лица председателя Социального фонда России Сергея Чиркова лично посетил и поздравил участников Сталинградской битвы с этим знаменательным событием, - сообщили в управлении.

Всем участникам Сталинградской битвы, которые встречают этот праздник, 100 и более лет. Самый молодой ветеран родился в 1925 году.

В Соцфонде напомнили, что участники Сталинградской битвы и граждане с инвалидностью, награжденные знаком «Житель осажденного Сталинграда», одновременно получают две пенсии – государственную пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости. Также эти категории граждан и волгоградцы, награжденные знаком «Житель осажденного Сталинграда», не имеющие инвалидности, получают ежемесячную денежную выплату и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение по указу президента.

С января текущего года в России были проиндексированы страховые пенсии, а с 1 февраля у ветеранов на 9,5 % увеличена и ежемесячная денежная выплата.

Фото из архива V102.RU