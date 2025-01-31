В волгоградских школах вводятся ограничения из-за вспышки ОРВИ





В образовательных учреждениях на территории Волгоградской области вводятся карантинные мероприятия из-за сезонной вспышки заболеваемости ОРВИ. Как сообщает ИА «Высота 102», ограничения уже затронули 32 школы на территории шести крупнейших городов и муниципальных районов региона.

- Профилактические мероприятия частично введены в 32 общеобразовательных организациях Волгоградской области. В Волгограде они охватили 16 школ, в Волжском — 6, в Камышине — 2, в Михайловке — 6, в Еланском районе — 1 и в Михайловском районе — 1, — рассказали журналистам в пресс-службе облкомобразования.

Кроме того, по информации ведомства, в онлайн-формат переведены занятия в Кисловской средней школы Быковского района.

Отметим, по информации Роспотребнадзора, в Волгоградской области несколько недель подряд фиксируется рост заболеваемости ОРВИ. Только лишь за минувшую неделю количество волгоградцев, обратившихся к медикам за лечением, увеличилось на 2%. При этом сразу на 16% выросло количество госпитализаций пациентов, у которых диагностирована респираторная инфекция. Среди вирусов в регионе в основном циркулируют: риновирусы (с наибольшей частотой), коронавирус (HCoV), РС-вирус, бокавирус, аденовирус, парагрипп и COVID-19. При этом заболеваемость последним за неделю снизилась на 41%.

Фото из архива ИА «Высота 102»