Общество

Роспотребнадзор: очередной улов в Черном море оказался безопасным для пищи

Общество 01.02.2025 07:18
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01.02.2025 07:18


В Керченском проливе и в прибрежной акватории Черного моря завершился очередной этап исследований водных биоресурсов после разлива мазута. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Роспотребнадзор, рыбная продукция соответствует всем гигиеническим нормам.

Как ранее сообщалось информагентством, специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО продолжают мониторинг вновь образующихся участков загрязнения, промысловых уловов и продукции аквакультуры. Экспедиции будут выполняться в течение всего 2025 года. 

 К настоящему моменту проведено 866 исследований, при этом несоответствий гигиеническим нормативам не выявлено, — добавили в ведомстве. 

Ежедневно специалистами проводится контроль качество воды после разлива мазута у берегов Краснодарского края и Крыма. В общей сложности они выполнили более 2,2 тысячи исследований. Также они провели 5,7 тысячи исследований атмосферного воздуха, 850 - морской воды и 1,6 тысячи - почвы.

Фото: Росрыболовство / t.me

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