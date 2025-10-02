Под Волгоградом полиция задержала дроппера за помощь мошенникам





В городе Ленинске Волгоградской области оперативники задержали местного жителя, который осуществлял перепродажу оформленных банковских карт для преступных целей.

Установлено, что в начале июля этого года подозреваемый по указанию мошенников оформил две карты на свое имя в различных организациях и передал их третьему лицу за денежное вознаграждение.

- Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 УК РФ. Подозреваемый сознался в содеянном, - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и задержание соучастников.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области