Волгоградец подал в суд на бизнес-коуча за невыполненное обещание о миллионе

Дзержинский районный суд обязал индивидуального предпринимателя выплатить жителю Волгограда деньги за незаконченный обучающий курс по достижению дохода в 1 миллион рублей, сообщили V102.RU в районном суде.

Установлено, что волгоградец заключил договор и оплатил наставнику 400 тысяч рублей за онлайн-курс. По его итогам мужчина должен был получить доход в размере 1 миллион рублей, но этого не произошло.

Предприниматель прекратил обучение без каких-либо объяснений, поэтому мужчина так и не смог достичь поставленных целей. Житель Волгограда обратился к бизнес-коучу с просьбой вернуть половину стоимости оплаченной услуги, так как цель приобретения курса не была достигнута, хотя часть услуги все же была оказана. Предприниматель отказался, посчитав, что свои обязательства он полностью выполнил.

- Судом установлено, что индивидуальный предприниматель нарушил условия договора, прекратил услуги наставничества, доказательств обратного суду не представлено. Кроме того, доказательств достижения цели и получения истцом прибыли в размере 1 000 000 рублей, ответчиком не представлено, - сообщили в суде.

Теперь волгоградцу должны вернуть стоимость услуги в сумме 188 тысяч 581 рубль, а также судебные расходы в размере 10 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.