В Волгограде простятся с погибшим на СВО контрактником Владимиром Брусинским





В Волгоградской области простятся с погибшим в ходе специальной военной операции 34-летним контрактником Владимиром Брусинским. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Telegram-канал «Елань новости», прощание с уроженцем Еланского района состоится 29 января в Волгограде.

Известно, что Владимир погиб в селе Дальнее в ДНР.

- Молодой, красивый парень, отважный воин, любящий сын, внук, муж и отец... Невозможно поверить, что больше не придёт, не обнимет своих родных. Вечная память герою, - говорится в сообщении.

Фото: Елань новости / t.me