Общество

В Госдуме рассказали, как забрать 412 тысяч пенсионных накоплений

Общество 28.01.2025 09:43
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28.01.2025 09:43


В 2025 году разово можно забрать всю сумму пенсионных накоплений, если она составляет менее 412 тысяч рублей. Как сообщает V102.RU, об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов. 

– Если сумма накоплений составляет менее 412 тысяч рублей, всю её можно получить разово. Для этого нужно подать заявление. Если же сумма накоплений превышает 412 тысяч рублей, назначаются ежемесячные выплаты. Размер таких выплат рассчитывается индивидуально, исходя из суммы накоплений и установленного периода выплат, – пояснил Гаврилов.

Также парламентарий отметил, что в 2025 году ожидаемый период выплаты накопительной пенсии составляет 270 месяцев, или 22,5 года. По его словам, такой показатель используется для расчета ежемесячной суммы выплат. Чтобы спланировать начисления, важно заранее узнать через портал Гослуслуги или в Соцфонде, в каком пенсионном фонде хранятся накопления. 

– Если ваши накопления находятся в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), убедитесь, что у фонда есть действующая лицензия. Лицензии НПФ можно проверить на сайте Центробанка России. Также стоит уточнить правильность учёта трудового стажа, поскольку ошибки часто возникают из-за неправильного учета работодателями страховых взносов или недостающих данных о стаже. В случае обнаружения таких ошибок необходимо обратиться в отделение Соцфонда с заявлением о пересмотре пенсионных выплат, приложив к нему документы, подтверждающие периоды работы: архивные справки, копии трудовых договоров или иные официальные данные, – добавил Сергей Гаврилов. 

Срок рассмотрения заявления составляет до 10 рабочих дней. Однако, он может быть увеличен до трех месяцев, если потребуется предоставление дополнительных документов. Частой ошибкой являются дублированные лицевые счета при выдаче СНИЛС. В таком случае придется подать заявление с правильными данными, чтобы фонд смог пересчитать выплаты. 

Также важно знать, что если вы пропустили момент обращения за назначением, ежемесячный размер выплаты может увеличиться, поскольку ожидаемый период выплат будет сокращаться на 12 месяцев за каждый год промедления. 

Если же пенсионер умер, накопления могут унаследовать ближайшие родственники, обратившись в фонд в течение шести месяцев.

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