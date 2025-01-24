В Камышине проезд в маршрутках №№ 11у, 12 и 22 подорожает на 20%





В Камышине Волгоградской области с 1 февраля начнётся вторая волна индексации цен на услуги общественного транспорта. Как сообщает ИА «Высота 102», вслед за подорожавшим месяц назад проездом на маршруте №6 «пос. Металлист — Мясокомбинат», на 20% увеличится стоимость маршруток №11у «Молодёжная — Гипермаркет «Магнит», №14 «Ретранслятор — 3 городок», №12 «ТЭЦ — 5 микрорайон» и №22 «Чёрная гряда — 3 городок».

- В комитет жилищно-коммунального хозяйства и капитального строительства администрации Камышина от перевозчиков, обслуживающих муниципальные маршруты по нерегулируемым тарифам, поступила информация о том, что с 1 февраля 2025 года плата за проезд пассажиров и провоз багажа составит 30 рублей, — сообщали в муниципалитете.

Напомним, до последнего времени проезд на перечисленных транспортных направлениях обходился камышанам в 25 рублей. Ранее редакция сообщала, что местные перевозчики обосновывают необходимость повышения тарифов возросшими издержками и заботой о безопасности пассажиров.

Фото из архива ИА «Высота 102»