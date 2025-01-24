В Волгоградской области задержали рыбака с сетями и 52 кг рыбы

Житель хутора Новомаксимовский Суровикинского района Волгоградской области попался с крупным уловом, который был добыт с помощью запрещенных орудий. Об этом V102.RU сообщили в Азово-Черноморском территориальном управлении Росрыболовства.

Установлено, что мужчина рыбачил на реке Лиска, в 3,5 км ниже по течению от хутора Бурацкий в Суровикинском районе. Он использовал лодку ПВХ и три лесковые сети, что запрещено Правилами рыболовства. Рыбак поймал 111 карася, 4 судака, одного леща и 40 сазанов общим весом 52 кг. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил больше 53 тысяч рублей.

В отношении нарушителя составлен административный протокол. Материалы дела переданы в судебные органы для принятия процессуального решения.

Фото из архива V102.RU