Брат главы администрации Петров Вала погиб на СВО





Сегодня, 23 января, в Петров Вале Камышинского района Волгоградской области простятся с Виталием Семенченко, погибшим на СВО. Как сообщает ИА «Высота 102», Виталию Алексеевичу было 43 года. У него остались мама, 19-летний сын и сестра. По данным камышинской газеты «Уезд», это Инна Друзина, которая в настоящее время является главой администрации Петров Вала.

В церемонии прощания с погибшим примут участие местные жители, представители военкомата и районной администрации. Похороны начнутся в 13-00 ч.



