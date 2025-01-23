Волгоградцам предлагают попробовать себя в роли судебных приставов

Жители Волгограда могут попробовать себя в роли сотрудников Федеральной службы судебных приставов. В настоящее время в райотделах регионального управления есть открытые вакансии.
Так, например, как сообщили ИА «Высота 102» в Центральном районном отделе судебных приставов Волгограда ГУ ФССП по Волгоградской области, здесь готовы принять на работу сразу двух специалистов.
– На сегодня в нашем отделе вакантны должности судебного пристава-исполнителя, дознавателя, младшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов, – рассказал заместитель начальника отдела - заместитель старшего судебного пристава старший лейтенант внутренний службы Асильбек Даулеткалиев.
Есть в райотделе потребность и в дознавателе. Полный список вакансий выглядит следующим образом:
- судебный пристав-исполнитель;
- дознаватель;
- младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов;
- делопроизводитель ( старший специалист 2 разряда, специалист по ведению депозитного счета)