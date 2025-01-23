Общество

Волгоградцам предлагают попробовать себя в роли судебных приставов

Общество 23.01.2025 10:50
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23.01.2025 10:50


Жители Волгограда могут попробовать себя в роли сотрудников Федеральной службы судебных приставов. В настоящее время в райотделах регионального управления есть открытые вакансии. 

Так, например, как сообщили ИА «Высота 102» в Центральном районном отделе судебных приставов Волгограда ГУ ФССП по Волгоградской области, здесь готовы принять на работу сразу двух специалистов.

– На сегодня в нашем отделе вакантны должности судебного пристава-исполнителя, дознавателя, младшего судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов, – рассказал заместитель начальника отдела - заместитель старшего судебного пристава старший лейтенант внутренний службы Асильбек Даулеткалиев. 

Есть в райотделе потребность и в дознавателе. Полный список вакансий выглядит следующим образом: 

  • судебный пристав-исполнитель;   
  • дознаватель;    
  • младший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов; 
  • делопроизводитель ( старший специалист 2 разряда, специалист по ведению депозитного счета) 
Уровень зарплаты в отделе готовы назвать потенциальным сотрудникам. Напомним, что райотдел в Центральном районе находится на улице Пархоменко, 43. Желающие могут обратиться лично, либо позвонить по телефону +7 937 705-55-93 (Асильбек Ермекович Даулеткалиев). 

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