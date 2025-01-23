



В Волгоградской области жителям в связи с ростом сезонной заболеваемости вирусными инфекциями посоветовали вернуться к ношению масок. Соответствующие рекомендации накануне обнародовали специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

Напомним, что по последним данным волгоградского РПН, в Волгоградской области после выхода горожан с новогодних каникул рост общая заболеваемость выросла на 48%. В структуре циркулирующих вирусов преобладают риновирусы (с наибольшей частотой), коронавирус (HCoV), РС-вирус, бокавирус, аденовирус, парагрипп. Также определяются единичные находки вирусов гриппа А и гриппа В. Причем доля последних из списка вирусов возрастает.

Чтобы уберечь себя от болезни специалисты рекомендуют носить медицинские маски.

– Рекомендуем использование гигиенических масок в местах массового скопления людей – особенно беременным женщинам, лицам с хроническими заболеваниями, – говорится в официальном сообщении Роспотребнадзора. – Кроме того, необходимо чаще мыть руки, использовать антисептики, по возможности следует избегать тесных контактов с людьми, имеющими симптомы респираторных инфекций.