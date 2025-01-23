Волгоградцы 24 января ощутят последствия новой вспышки на Солнце

Метеочувствительные жители Волгоградской области 24 января ощутят последствия вспышки на Солнце, которая произошла 21 января. Как сообщает V102.RU со ссылкой на информацию Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, излучение было средним и классифицировано как М3.4.

- Судя по телескопическим снимкам, помимо вспышки был выброшен небольшой протуберанец, добавивший вещества в плазменное облако. В результате, получилось довольно плотное образование, но, поскольку вспышка всё же средняя, то скорость облака вышла довольно низкая – что-то около 500 км/с, - сообщают ученые.

На магнитный удар данное событие, судя по всему, не тянет. Выброс солнечной массы естественным образом долетит до Земли текущими от звезды потоками вещества.

В этой связи в Волгоградской области прогнозируются небольшие геомагнитные возмущения.

Фото из архива V102.RU