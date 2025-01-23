В Волгограде женщина отсудила у фонда капремонта более 50 тыс. рублей





В Волгограде женщина отсудила у УНО «Региональный фонд капитального ремонта МКД» более 57 тысяч рублей за поврежденный в ходе работ автомобиль. По информации пресс-службы Дзержинского районного суда, в августе прошлого года н Peugeot волгоградки приземлился кусок стройматериала. В добровольном порядке фонд отказался компенсировать владелице авто потраченные на ремонт деньги.

– Установлено, что автомобиль истца, которая является жительницей многоквартирного дома по ул. Шекснинской, был припаркован на придомовой территории. В результате сильного порыва ветра с крыши дома упал лист ОСП – ориентированно стружечная плита, вследствие чего автомобиль получил механические повреждения. При этом на фасаде дома отсутствовали предупреждающие информационные стенды об опасной зоне, – рассказали в пресс-службе районного суда. –Согласно заключению эксперта, стоимость восстановительных работ поврежденного автомобиля составляет 57 057 рублей.

Не получив после претензии денег от регионального фонда капремонта, женщина была вынуждена обратиться с иском в суд. Накануне мировой взыскал с УНО стоимость ремонта в размере 57 057 рублей, а также судебные расходы - 17 915 рублей.

Впрочем, юристы фонда еще могут обжаловать данное решение – оно пока не вступило в законную силу.