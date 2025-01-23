Волгоградец получил 4,5 года «строгача» за вежливый разбой

Краснооктябрьский районный суд Волгограда приговорил местного жителя к 4 годам 6 месяцам колонии строгого режима за разбой в продуктовом магазине. Как сообщили V102.RU в районном суде, мужчина полностью признал вину.

Согласно материалам дела, в момент совершения разбоя мужчина был пьян. Он увидел на земле нож и принял спонтанное решение ограбить кого-нибудь. Рядом находился магазин, куда волгорадец и направился. Он напал на женщину-продавца, когда она осталась одна. Схватил ее за волосы и потребовал деньги. Испуганный продавец все ему отдала.

- Забрав деньги, подсудимый поблагодарил женщину за то, что та передала ему денежные средства и попросил никому не рассказывать о произошедшем, - рассказали в суде.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.