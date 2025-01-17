До +2 градусов прогнозируют в Волгоградской области в Крещенскую ночь





В Волгоградской области в Крещенскую ночь – с 18 на 19 января – не ожидается снижения температуры, однако возможны осадки. Согласно краткосрочному прогнозу Волгоградского ЦГМС, столбики термометров в регионе замрут на отметке 0 градусов, а местами – в южных районах – возможно и вовсе повышение температуры до +2 градусов. Легкий морозец возможен лишь в отдельных районах.

– Ночью с 18 на 19 января и утром в отдельных районах Волгоградской области прогнозируется туман, на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный с порывами до 12 метров в секунду, температура воздуха ночью от -3 до +2 градусов, – сообщают синоптики.

Днем 19 января ожидается потепление до +5 градусов в отдельных районах Волгоградской области.