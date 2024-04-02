Общество

Замдиректора Волжского УЦ идёт под суд за выдачу липовых сертификатов об образовании

Общество 02.04.2024 17:54
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02.04.2024 17:54


В Волгоградской области прокуратура передала в суд дело о реализации сертификатов, подтверждающих получение профессионального образования. В преступлении обвиняется заместитель директора Волжского учебного центра Владимир Егоров. По версии следствия, он выдал 51 свидетельство о прохождении обучения лицам, которые фактически не присутствовали на занятиях и не проходили аттестацию.

- Расследованием установлено, что в период 2019–2023 гг. обвиняемый за денежное вознаграждение незаконно изготовил и выдал заинтересованным гражданам свыше 50 свидетельств и удостоверений о прохождении профессиональной подготовки по специальностям машинистов и водителей специальной техники без проведения фактического обучения и проверки знаний. Таким способом мужчина получил свыше 700 тыс. рублей, — рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

Руководитель полностью признал свою вину. Он обвиняется в преступлениях, предусмотренных п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), ч. 1 ст. 204.2 УК РФ (мелкий коммерческий подкуп). На сегодняшний день следствие арестовало его недвижимость на сумму свыше 2 млн рублей.

Отметим, помимо Владимира Егорова, уголовные дела возбуждены и в отношении лиц, получивших таким образом сертификаты. Им грозит наказание, предусмотренное ч. 3 ст. 204 УК РФ, ч. 2 ст. 204.1 УК РФ.

Фото СУ СКР по Волгоградской области

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