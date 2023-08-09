Общество

«Теперь только через рамки»: на платформе «Бакинская» в Волгограде построят досмотровый павильон

Общество 09.08.2023 07:01
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09.08.2023 07:01


Жители Центрального района Волгограда пожаловались на ограждение, которое недавно появилось около остановочной платформы электрички «Бакинская». 


– Теперь нам, жителям, проживающим на улицах Селенгинская, Нурадилова и других, невозможно напрямую выйти к проспекту Ленина, к остановке общественного транспорта «Бакинская»,  – рассказали горожане. – Единственный путь обхода – это через тоннель на 7-ой Гвардейской. Но мамам с колясками и другим маломобильным группам граждан это сделать очень непросто – и расстояние получается большое, и асфальт на пешеходных дорожках такой разбитый, что для многих это «путешествие» будет не по силам.

Волгоградцы просят вернуть им возможность беспрепятственно переходить железнодорожные пути, как это было раньше. 

Между тем, в Приволжской железной дороге на редакционный запрос V102.RU пояснили, что работы по ограждению платформы «Бакинская» ведутся в рамках исполнения требований ФЗ «О транспортной безопасности».

 Остановочная платформа «Бакинская» расположена в границах железнодорожной станции Волгоград-1, чья территория является зоной транспортной безопасности. На ней установлен особый режим допуска физических лиц и транспортных средств, а также перемещения грузов, багажа, ручной клади, личных вещей и иных материальных объектов, –  говорится в ответе. 

В настоящее время ведутся работы не только по ограждению станции Волгоград-1, а также относящейся к ней о.п «Бакинская». 

При этом в Приволжской железной дороге сообщили, что для обеспечения безопасности пассажиров пригородных поездов, осуществляющих посадку или высадку пассажиров на платформе «Бакинская», будет установлен досмотровый павильон. Он появится со стороны улица имени Алябьева до конца 2023 года.

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