



Председатель СК России Александр Бастрыкин в очередной раз затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по фактам необеспечения детей-сирот жильем в Волгограде. По информации центрального аппарата, накануне волгоградка направила обращение, в котором выразила несогласие с ходом установления обстоятельств необеспечения ее положенным по закону жильем.

– Девушка включена в список лиц, нуждающихся в жилье. Несмотря на вынесенное в августе прошлого года судебное решение, обязавшее предоставить ей благоустроенное жилое помещение, до настоящего времени ее право не реализовано, – сообщили сегодня в Информационном центре СК России.

Представить доклад по данному уголовному делу Бастрыкин требовал уже неоднократно. Впервые это произошло в июле текущего года, когда стало известно о том, 19-летняя одинокая мать из Волгограда, в несовершеннолетнем возрасте оставшаяся без попечения родителей, не может получить причитающиеся ей квадратные метры.

Фото: пресс-служба СКР