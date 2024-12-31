В центре Волгограда под бой курантов запустят 40 холодных фонтанов

В ЦПКиО Волгограда в новогоднюю ночь будут запускать пиротехнику, но лишь ту, которая не запрещена властями региона. Как сообщили V102.RU в парке, под бой курантов на катке «Лагуна» по периметру ледовой арены будет запущено 40 холодных фонтанов.

Каток в новогоднюю ночь будет работать до 3-х утра.

Напомним, что с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года на территории Волгоградской области действует запрет на использование пиротехники. Исключение предусмотрено лишь для изделий I класса опасности, к которым относятся хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.

Для нарушителей предусмотрены штрафы.

Фото: пресс-службы ЦПКиО