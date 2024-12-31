В канун Нового года подарок от Деда Мороза специального назначения получили дети военнослужащего Росгвардии, погибшего 7 лет назад на Северном Кавказе. Как сообщили V102.RU в Управлении Росгвардии по Волгоградской области, кавалер ордена Мужества сержант Амин Алиев погиб в 2017 году при выполнении воинского долга на территории северокавказского региона. Его семья живет в городе Волжском.

- Две его дочери – София и Рейхан искренне обрадовались Деду Морозу. Сестры прочитали выученные к встрече стихи, спели новогоднюю песню и рассказали зимнему волшебнику о своих надеждах, связанных с наступающим 2025 годом, - рассказали в управлении.

Дед Мороз поздравил девочек с праздником и вручим им новогодние подарки.

Фото: Управления Росгвардии по Волгоградской области