Общество

В России утвердили минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Общество 29.12.2024 14:25
0
29.12.2024 14:25


Минпросвещения и Минобрнауки опубликовали приказы о минимальных баллах единого госэкзамены для подведомственных вузов. Как сообщает V102.RU, утвержденный приказ появился на официальном сайте правовых актов. 

Минимальные баллы ЕГЭ для вузов Минпросвещения: 

  • иностранный язык — 30,
  • история — 35,
  • математика — 39,
  • химия — 39,
  • физика — 39,
  • биология — 39,
  • литература — 40,
  • география — 40,
  • русский язык — 42,
  • обществознание — 42,
  • информатика — 44,

    • Минимальные баллы ЕГЭ для вузов Минобрнауки:

  • иностранный язык — 30.
  • история — 36,
  • физика — 39,
  • биология — 39,
  • химия — 39,
  • русский язык — 40,
  • математика — 40,
  • литература — 40,
  • география — 40,
  • информатика — 44,
  • обществознание — 45.

    • Комментарии
    Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
    Общество
    29.12.2024 16:56
    Общество 29.12.2024 16:56
    Комментарии

    0
    Далее
    Общество
    29.12.2024 16:35
    Общество 29.12.2024 16:35
    Комментарии

    0
    Далее
    Общество
    29.12.2024 15:26
    Общество 29.12.2024 15:26
    Комментарии

    0
    Далее
    Общество
    29.12.2024 15:10
    Общество 29.12.2024 15:10
    Комментарии

    0
    Далее
    Общество
    29.12.2024 15:01
    Общество 29.12.2024 15:01
    Комментарии

    0
    Далее
    Общество
    29.12.2024 14:20
    Общество 29.12.2024 14:20
    Комментарии

    0
    Далее
    Общество
    29.12.2024 13:54
    Общество 29.12.2024 13:54
    Комментарии

    0
    Далее
    Общество
    29.12.2024 13:01
    Общество 29.12.2024 13:01
    Комментарии

    0
    Далее
    Общество
    29.12.2024 12:58
    Общество 29.12.2024 12:58
    Комментарии

    0
    Далее
    Общество
    29.12.2024 11:38
    Общество 29.12.2024 11:38
    Комментарии

    0
    Далее
    Общество
    29.12.2024 11:36 Реклама
    Общество 29.12.2024 11:36 Реклама
    Комментарии 0

    0
    Далее
    Общество
    29.12.2024 11:14
    Общество 29.12.2024 11:14
    Комментарии

    0
    Далее
    Общество
    29.12.2024 09:50
    Общество 29.12.2024 09:50
    Комментарии

    0
    Далее
    Общество
    29.12.2024 08:56
    Общество 29.12.2024 08:56
    Комментарии

    0
    Далее
    Общество
    29.12.2024 07:45
    Общество 29.12.2024 07:45
    Комментарии

    0
    Далее

    Лента новостей

    16:56
    В ЦПКиО Волгограда заработали снежные горкиСмотреть фотографии
    16:35
    В Волгоградской области появилось 90 заправок для электрокаровСмотреть фотографии
    16:12
    «Вышла за бананами»: в Волжском пенсионерка умерла около магазинаСмотреть фотографии
    15:49
    Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в частном секторе в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
    15:35
    Астраханец пытался провезти гашиш в рейсовом автобусе «Москва-Волгоград»Смотреть фотографииCмотреть видео
    15:26
    В оставшемся частично без воды поселке Горьковском устраняют аварию на сетяхСмотреть фотографии
    15:10
    В природном парке «Нижнехоперский» стали подкармливать диких животныхСмотреть фотографии
    15:01
    «Погода больше напоминает ноябрь»: почему волгоградцы который год встречают Новый год без снегаСмотреть фотографии
    14:25
    В России утвердили минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузыСмотреть фотографии
    14:20
    В Волгограде полицейские выявили опасные междугородние маршрутки и автобусыСмотреть фотографииCмотреть видео
    13:54
    Ученые пообещали магнитные бури в новогоднюю ночь из-за вспышки на СолнцеСмотреть фотографии
    13:32
    Пьяный водитель «Нивы» отправил в больницу управлявшего Volkswagen мужчинуСмотреть фотографии
    13:01
    Ирония судьбы? Вода после ремонта водовода не успела добежать до жителей КотовоСмотреть фотографии
    12:58
    «Все в последний момент?»: волгоградцев разочаровало новогоднее украшение городаСмотреть фотографии
    12:24
    Арестованного генерала Попова могут освободить из-под стражи и отправить в зону СВОСмотреть фотографии
    12:11
    Минтруд: пенсии увеличатся в феврале 2025 года по фактической инфляцииСмотреть фотографии
    12:07
    Очевидцы сняли на видео пожар на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
    11:38
    Андрей Бочаров почтил память жертв теракта в 2013 году в ВолгоградеСмотреть фотографии
    11:36
    На юге города разводят осетров для ресторана «Княгининский двор» и гостиницы «River house»Смотреть фотографииCмотреть видео
    11:25
    «Нас обвинили в саботаже»: в Волгограде уволилось руководство МБУ «Северное»Смотреть фотографии
    11:14
    В Котово вернули воду после аварии на водоводеСмотреть фотографии
    10:43
    Заместители губернатора разделили ответственность в обладминеСмотреть фотографии
    10:25
    «Нам выдвинули ультиматум»: в Волгограде приговорённый к сносу рынок «Олимпия» обесточат 31 декабряСмотреть фотографии
    09:50
    Волгоградцы скорбят по жертвам чудовищного теракта на ж/д вокзалеСмотреть фотографии
    09:37
    Фура с досками упала и раздавила под собой «Ладу Весту» под ВолгоградомСмотреть фотографии
    08:56
    В Волгограде 31 декабря будет мокро и теплоСмотреть фотографии
    08:09
    КСП: на что в Волгограде не хватит денег в 2025 годуСмотреть фотографии
    07:45
    В Волжском соорудили необычную елку из трубСмотреть фотографии
    21:30
    Снимки из космоса указали места для восстановления лесов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
    21:09
    Под Волгоградом из-за обогревателя женщина заживо сгорела в частном домеСмотреть фотографии
     