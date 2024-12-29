В России утвердили минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Минпросвещения и Минобрнауки опубликовали приказы о минимальных баллах единого госэкзамены для подведомственных вузов. Как сообщает V102.RU, утвержденный приказ появился на официальном сайте правовых актов.
Минимальные баллы ЕГЭ для вузов Минпросвещения:
иностранный язык — 30,
история — 35,
математика — 39,
химия — 39,
физика — 39,
биология — 39,
литература — 40,
география — 40,
русский язык — 42,
обществознание — 42,
информатика — 44,
Минимальные баллы ЕГЭ для вузов Минобрнауки:
иностранный язык — 30.
история — 36,
физика — 39,
биология — 39,
химия — 39,
русский язык — 40,
математика — 40,
литература — 40,
география — 40,
информатика — 44,
обществознание — 45.