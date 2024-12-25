Общество

В Волгограде проверяют работу сирен воздушной тревоги

Общество 25.12.2024 10:29
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25.12.2024 10:29


25 декабря во всех районах Волгограда проходит проверка городской системы оповещения о чрезвычайных происшествиях и воздушном нападении. Как сообщает ИА «Высота 102», учения начались в 9:00 и продолжатся в течение трёх часов. Волгоградцы и гости областного центра могут слышать как сирены, так и звуковые оповещения из громкоговорителей.

О проведении тренировки власти предупреждали заранее, ещё 24 декабря, однако тревожный сигнал, взвывший над городом, всё же встревожил многих горожан. Всё дело в том, что проверка прошла всего через несколько часов после сообщения Минобороны об отражении очередного массового налёта беспилотников ВСУ на регионы России, а также утреннего гула от пролёта над областным центром тяжёлых турбовинтовых самолётов.

Отметим, ранее проверка муниципальной системы оповещения проходила 23 декабря.

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