Общество

Масштабный рейд по аресту автомобилей должников прошел в Волгограде

Общество 25.12.2024 10:24
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25.12.2024 10:24


Судебные приставы арестовали 30 автомобилей должников во время масштабного рейда, который прошел на территории оптовой базы и на парковке ТРК в Волгограде. Об этом V102.RU сообщили в ГУ ФССП России по региону.

Водители, машины которых были арестованы, старались на месте погасить долги, чтобы не лишиться транспортного средства. Однако пятерым должникам этого сделать не удалось - их машины были изъяты и помещены на специализированную стоянку. 

Так, автомобиля Chevrolet Lacetti лишился житель Волжского, который оказался должен кредиторам 960 тысяч рублей. Также за ним числились неоплаченные штрафы ГИБДД. Машину изъяли, так как мужчина не смог погасить задолженность. 

А жителю Среднеахтубинского района повезло больше. Имея долгов на сумму более 830 тысяч рублей, он нашел деньги, чтобы их оплатить. В итоге автовладелец сохранил свой внедорожник Toyota Land Cruiser.

Всего в ходе рейда должники на месте смогли оплатить почти 1,7 миллиона рублей, из них почти 200 тысяч рублей — исполнительский сбор за игнорирование сроков для добровольной оплаты задолженности.

Фото: ГУ ФССП России по Волгоградской области

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