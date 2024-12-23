Ж/д переезд закроют в Ленинском районе 24 декабря





В Ленинском районе Волгоградской области 24 декабря будет закрыт для автотранспорта железнодорожный переезд, передает V102.RU.

- В связи с ремонтными работами с 23:00 24 декабря до 7:00 25 декабря будет закрыто движение автотранспорта через железнодорожный переезд на 71 км перегона Ленинск – Солодовка (в месте пересечения с автодорогой Ленинск – Красный Октябрь), - сообщили в ПривЖД.

Объезд предусмотрен по автомобильной дороге Р-229 «Волжский – Быково – Николаевск» (поворот на село Вондо), а также через железнодорожные переезды в районе станции Ленинск и вблизи поселка Солодовка.

Фото: ПривЖД