Общество

Вице-премьер России исполнил спортивную мечту школьника из Волгограда

Общество 23.12.2024 14:50
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23.12.2024 14:50


Сегодня, 23 декабря, мечты российский детей в рамках новогодней акции «Ёлка желаний» исполнял вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Как сообщает V102.RU со ссылкой на правительство РФ, в числе троих счастливчиков оказался 12-летний Михаил из Волгограда, который очень хотел баскетбольный мяч и попросил об этом.

- Знаю отличную компанию, нашу, российскую, которая делает мячи международного класса, сертифицированные международной федерацией. Причём это самые экологичные мячи в мире. Обязательно тебе сделаем подарок, - сказал заместитель председателя российского правительства.

Дмитрий Чернышенко также исполнил мечты 7-летнего Александра из Азова Ростовской области и 10-летнего Дмитрия из Ярославля о встрече с известными спортсменами.

- Всех хочу поздравить с наступающим Новым годом и Рождеством. Пожелать, чтобы ваши мечты сбывались и было только хорошее у вас, ваших родных и близких, – сказал вице-премьер, ставший участником всероссийской новогодней акции, которая еще продолжается.

Фото с сайта правительства РФ

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