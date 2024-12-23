В Волгоградской области у фермера обнаружили производство сомнительной сметаны





Сотрудники Россельхознадзора выявили в Волгоградской области сметану неизвестного происхождения. Как сообщили в управлении по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, нарушения ветеринарного законодательства обнаружены на площадке волгоградского предпринимателя.

- Установлено, что ветеринарным врачом на площадке предпринимателя оформлены производственные сертификаты на 5 кг сметаны без указания сырья, из которого выработана продукция, что нарушает ее прослеживаемость. Кроме того, продукция оформлена без указания ветеринарно-санитарной экспертизы, что может привести к выпуску в оборот некачественной продукции, - пояснили в управлении.

По данному факту нарушения информация была направлена в комитет ветеринарии области для принятия мер реагирования в отношении ветеринарного врача. Кроме того, предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.