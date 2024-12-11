В Волгограде сорвалась закупка четырех речных судов

Общество 11.12.2024 09:52
0
11.12.2024 09:52
Стали известны результаты аукциона по закупке четырех речных судов для Волгоградской области – он признан несостоявшимся. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, на аукцион не было подано ни одной заявки. Перед подведением итогов закупки в адрес заказчика поступали вопросы от потенциальных участников аукциона. В частности, им были даны разъяснения по поводу применения штрафных санкций в случае нарушения условий контракта.
Напомним, ранее сообщалось, что регион планировал приобрести четыре пассажирских речных судна на подводных крыльях «Валдай 45Р» . Заказчиком выступил комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Начальная цена закупки составляла 510 миллионов рублей.
Разрешение на покупку такой техники облкомдортранс получал в Минпромторге России. В качестве фирмы-производителя было указано АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева».
Напомним, о намерении властей региона возродить скоростные речные пассажирские перевозки стало известно еще летом этого года. Расходы на покупку пассажирских судов на воздушных крыльях проекта 23180 «Валдай 45Р» заложили в бюджет Волгоградской области. В возобновлении скоростных речных перевозок обещал помочь федеральный центр.
К слову, не исключено, что региональные власти вновь повторят попытку приобрести речные суда и объявят новый аукцион.
Фото АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е.Алексеева»
Локация для семей с детьми: почему север Волгограда станет самым перспективным для жизни11.12.2024 12:30 Реклама
Общество 11.12.2024 12:30 Реклама
Под Волгоградом похоронят погибшего на СВО командира штурмовой роты11.12.2024 11:34
Общество 11.12.2024 11:34
Расписание электричек изменится в Волгоградской области с 15 декабря11.12.2024 11:25
Общество 11.12.2024 11:25
В МВД рассказали о мошенниках под видом сотрудников полиции11.12.2024 10:36
Общество 11.12.2024 10:36
Ярмарка вакансий силовых структур пройдет в Волгограде 12 декабря11.12.2024 10:21
Общество 11.12.2024 10:21
Волгоградский ЦГМС предупредил о дождях, снегопаде и резком похолодании11.12.2024 09:28
Общество 11.12.2024 09:28
Выше и мощнее: в Волгограде открыли новую 256-метровую телебашню11.12.2024 08:09
Общество 11.12.2024 08:09
В Волгоградской области стоимость электроэнергии вырастет на 12,6%10.12.2024 21:57
Общество 10.12.2024 21:57
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о переходящем в гололед тумане10.12.2024 20:27
Общество 10.12.2024 20:27
Количество автобусов №123 Волжский-Волгоград увеличат из-за сокращения маршруток10.12.2024 19:29
Общество 10.12.2024 19:29
Президент вручил Золотую Звезду майору Селиванову из Волгоградской области10.12.2024 18:39
Общество 10.12.2024 18:39
Путин поддержал идею дополнить ЕГЭ средним предметным баллом10.12.2024 18:37
Общество 10.12.2024 18:37
В Госдуме предложили штрафовать за незаконное производство и сбыт метанола10.12.2024 15:22
Общество 10.12.2024 15:22
Балет-былину «Илья Муромец и перо Жар-птицы» представили на сцене «Царицынской оперы»10.12.2024 14:28 Реклама
Общество 10.12.2024 14:28 Реклама
«Давно пора»: в Волгограде нашлись довольные сокращением пригородных маршруток10.12.2024 13:44
Общество 10.12.2024 13:44