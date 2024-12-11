Волгоградский ЦГМС предупредил о дождях, снегопаде и резком похолодании





В Волгоградской области с 11 по 13 декабря ожидается резкое ухудшение погодных условий. Как сообщает ИА «Высота 102», в добавок к туманам и гололёду метеорологи прогнозируют в отдельных районах региона сильные снегопады, дожди и резкое похолодание.

Приближение ненастья волгоградцы смогут почувствовать уже 11 декабря. По прогнозу Волгоградского ЦГМС, по области ожидаются дожди, переходящие в мокрый снег. В некоторых районах возможен туман и гололёд. Температура воздуха: ночью +2…-3ºC, при прояснении до -8ºC; днём -1...+4ºC, местами до +8ºC.

12 декабря в ночные часы также ожидается дождь, переходящий в снег. Утром разгул стихии начнётся с новой силой. В отдельных районах прогнозируется сильный снег, метель. Из-за неустойчивой температуры также могут иметь место туманы и изморозевые явления. В дневные часы ветер усилится до 9-14 м/с. Температура воздуха составит: ночью +4…-1ºC; днём 0...+5ºC.

13 декабря после двухдневных осадков жителям региона предстоит пережить резкое похолодание. По прогнозу метеорологов, температура воздуха ночью будет -3…-8ºC, при прояснении до -13ºC; днём -2…-7ºC. Ветер ожидается западный, северо-западный 7-12 м/с. В течение суток также возможны небольшие или умеренные осадки в виде снега.

Напомним, накануне Гидрометцентр объявил в Волгоградской области жёлтый уровень опасности из-за ухудшения погодных условий. На фоне предупреждения синоптиков в ГУ МВД России по Волгоградской области обратили внимание автолюбителей на необходимость соблюдения скоростного режима и безопасной дистанции на автодорогах региона.