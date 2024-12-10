Общество

Путин поддержал идею дополнить ЕГЭ средним предметным баллом

Общество 10.12.2024 18:37
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10.12.2024 18:37


10 декабря Владимир Путин провёл заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Как и сообщает ИА «Высота 102», во время мероприятия глава государства одобрил предложение общественников о дополнении результатов ЕГЭ средней предметной оценкой, которая также будет учитываться при зачислении в вузы.

- Сейчас фактически ЕГЭ это вступительный экзамен в университет. В документах Минпросвещения он так и значится как «вступительное испытание». При этом у нас сейчас нет интегральной оценки знаний, полученных школьником по всему спектру предметов. Старшеклассники и их родители сосредотачиваются только на тех дисциплинах, по которым ребятам предстоит сдавать ЕГЭ. В результате часть образовательных дисциплин переходит в статус второстепенных, фактически ненужных, - рассказал председатель СПЧ Валерий Фадеев.

Общественный деятель также отметил, что в 2024 году географию сдавали только 3% выпускников, литературу – 8%, историю 16%. При этом эти предметы во многом и формируют ценностное мировоззрение подрастающего поколения.

- По нашей просьбе ВЦИОМ провёл опрос, в котором задавались респондентам элементарные вопросы по школьной программе. На вопрос по географии «куда впадает река Волга?» из молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет только 18% знает, что Волга впадает в Каспийское море. При этом среди старшего поколения правильный ответ дают 60-70% опрошенных.

Исправить сложившуюся ситуацию можно с помощью дополнительного стимула. Здесь, по мнению специалистов, может пригодиться советский опыт. В частности, предлагается дополнить результаты ЕГЭ при поступлении средним баллом, как это было в советское время.

- То, что вы озвучили по истории, литературе, географии – это всё очень правильно. В совокупности эти предметы действительно формируют наш культурный код, что чрезвычайно важно. Поэтому необходимо, чтобы у наших детей были в голове ясные, понятные ответы на такого рода вопросы. Полностью поддерживаю ваше предложение. Давайте его оформим соответствующим образом и проработаем с правительством, - подчеркнул президент России Владимир Путин.

Отметим, сформулировать механизм подсчёта среднего балла теперь предстоит экспертам Минобразования, а также общественникам и представителям преподавательского сообщества.

Фото: kremlin.ru

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