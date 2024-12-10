Общество

В Волгограде УК заплатит полмиллиона рублей за потоп в двух квартирах

Общество 10.12.2024 06:56
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10.12.2024 06:56


Полмиллиона рублей компенсации двум собственницам квартир придется заплатить УК «ЭКОДОМ» за испорченное имущество при затоплении жилых помещений, передает V102.RU со ссылкой на пресс-службу Дзержинского районного суда Волгограда. 

Установлено, что 10 июня нынешнего года произошло затопление жилых помещений из-за порыва радиатора, установленного в одной из квартир пострадавших жильцов. В результате происшествия имущество волгоградцев пришло в негодность, а ущерб по оценкам специалистов составил свыше 442 тысяч рублей. 

В адрес управляющей компании была направлена претензия со стороны собственников о возмещении ущерба, однако добровольно выполнять их требования в УК не захотели. 

- С ООО «УК «ЭКОДОМ» в пользу Светланы Т. взысканы: в счет возмещения вреда сумма в размере 131 363 рублей, компенсация морального вреда - 2 000 рублей, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя - 33 340 рублей, - рассказали в пресс-службе суда. - В пользу Елены Л. взысканы: в счет возмещения вреда сумма  в размере 301 193 рублей, компенсация морального вреда - 2 000 рублей, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя - 75 798 рублей.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

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