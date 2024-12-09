Происшествия

В Котово три многоэтажки остались без тепла в морозную ночь

Происшествия 09.12.2024 10:21
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09.12.2024 10:21


В Котово Волгоградской области накануне, 8 декабря, из-за порыва на теплосетях была приостановлена подача отопления в части города. Как сообщили V102.RU в Едином портале ЖКХ администрации Котово и Котовского района, кроме того, в воскресенье произошел порыв внутридомовой сети в одном из МКД, к устранению которого приступила УК «ЖЭУ».
Однако вернуть тепло в три пятиэтажки Котово так и не удалось. Без тепла в морозную ночь, а сегодня в этом городе было -9 градусов, остались жители, проживающие в домах №181 по ул. Мира, доме №1 по ул. Губкина и доме №10 по ул. Лаврова. 
Власти обещают ликвидировать очередную аварию на коммуникациях  17-00 ч. 9 декабря. 

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