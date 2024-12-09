Волгоград последний раз в 2024 году стал Сталинградом

Общество 09.12.2024 09:53
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09.12.2024 09:53
Сегодня, 9 декабря, в День героев Отечества Волгоград уже в 9-й и последний раз в 2024 году стал Сталинградом. Как сообщает V102.RU, по традиции вечером 8 декабря были заменены указатели на въезде в город-герой.
Напомним, Волгоград девять раз в году становится Сталинградом по решению городской думы. Город временно меняет имя 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа и 3 сентября, 19 ноября и в День Героев Отечества 9 декабря.
Фото V102.RU (архив)
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