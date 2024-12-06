Расследования

Волгоградца, расчленившего родного брата, суд отправил в СИЗО

Расследования 06.12.2024 14:50
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06.12.2024 14:50


В Волгограде суд по ходатайству следствия поместил в СИЗО местного жителя, сознавшегося в убийстве и расчленении родного брата. По информации пресс-службы Тракторозаводского районного суда, фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения до 5 февраля 2025 года.



Напомним, ранее СУ СК России по Волгоградской области сообщило о задержании мужчины, который, как он сообщил в ходе следственных действий, 28 ноября убил ударом молотком по голове родного брата, а затем разрезал его на части и разбросал фрагменты тела на пустырях. 

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, убитый мужчина  с конца ноября числился как пропавший без вести. Фрагменты тела накануне, 5 декабря, на ул. Героев Шипки обнаружили случайные прохожие. В тот же день был задержан близкий родственник убитого волгоградца. 

Видео: Тракторозаводский районный суд Волгограда 

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