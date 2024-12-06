Волгоградца, расчленившего родного брата, суд отправил в СИЗО

В Волгограде суд по ходатайству следствия поместил в СИЗО местного жителя, сознавшегося в убийстве и расчленении родного брата. По информации пресс-службы Тракторозаводского районного суда, фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения до 5 февраля 2025 года.





Напомним, ранее СУ СК России по Волгоградской области сообщило о задержании мужчины, который, как он сообщил в ходе следственных действий, 28 ноября убил ударом молотком по голове родного брата, а затем разрезал его на части и разбросал фрагменты тела на пустырях.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, убитый мужчина с конца ноября числился как пропавший без вести. Фрагменты тела накануне, 5 декабря, на ул. Героев Шипки обнаружили случайные прохожие. В тот же день был задержан близкий родственник убитого волгоградца.

Видео: Тракторозаводский районный суд Волгограда