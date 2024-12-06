Волгоградец убил родного брата, расчленил его и разбросал части тела на пустырях

В Волгограде местного жителя подозревают в убийстве и расчленении родного брата. Об этом сообщили в региональном управлении СК России. Выйти на след преступника оперативным сотрудникам удалось в тот же день, когда части тела убитого были обнаружены на пустыре.

По информации СУ СК России по Волгоградской области страшную находку на ул. Героев Шипки Жители Волгограда сделали накануне, 5 декабря.

– Согласно выводам специалистов, смерть мужчины носила криминальный характер и наступила около недели назад. По данному факту территориальным подразделением регионального управления СКР незамедлительно было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ – убийство. Для оказания помощи в раскрытии указанного преступления на место были направлены следователи-криминалисты областного управления ведомства. В результате слаженной работы сотрудников областного управления Следственного комитета России, а также оперативных служб регионального Главка МВД, в течение нескольких часов удалось установить не только личность погибшего, но и лица, причастного к его расправе, – сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.





Задержанный в ходе допроса признался, что совершил убийство во время совместного застолья с родственником. Произошло это, с его слов, 28 ноября. Сначала он ударил молотком родного брата по голове, а когда понял, что убил, решил расчленить тело и выбросить останки на пустырях района.

Судя по оперативному видео, мужчина в точности восстановил картину страшного дня, в том числе, рассказав, как отрезал руки, голову от туловища родного брата.

– В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили в СУ СКР.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, убитым оказался ранее пропавший без вести 60-летний местный житель. Его брату-убийце 65 лет.

Фото, видео: СУ СК России по Волгоградской области