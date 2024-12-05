Оставшегося без хозяина «Хатико» привезли в волгоградский приют

Овчарка, оставшаяся без хозяина, попавшего в ДТП, перевезена в волгоградский зооцентр «Дино». Как рассказали V102.RU сотрудники приюта, овчарке по кличке Норд предстоит пройти реабилитацию с зоопсихологом после всего, что случилось с животным.





Напомним, собака находилась в машине хозяина, когда он потерял сознание и попал в ДТП. Мужчину госпитализировали в реанимацию, а овчарка по кличке Норд осталась в салоне, где продолжала ждать хозяина и охранять автомобиль.

Собаку подкармливал водитель скорой помощи, которая увезла хозяина собаки в больницу. В машине Норд провел пять дней, пока за ним не приехали сотрудники зооцентра.

Собаку усыпили и привезли в приют. Сейчас она находится в отдельном вольере, но пока не может привыкнуть к новой обстановке и все время прячется в будке.

Сотрудники «Дино» надеются, что хозяин «Хатико» поправится и человек снова встретится со своим четвероногим другом.

Видео зооцентр «Дино» / t.me