Общество

В Волгограде обнаружили 149 кг. свинины неизвестного происхождения

Общество 05.12.2024 10:20
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05.12.2024 10:20


Специалисты регионального управления Россельхознадзора выявили в Волгоградской области на площадке индивидуального предпринимателя свинину, изготовленную из неизвестного сырья. Как сообщили V102.RU в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, уполномоченное лицо на площадке предпринимателя оформило электронные ветеринарные сопроводительные документы на 149 килограммов свинины без указания сырья, из которого выработана продукция.

– Таким образом, нарушены требования закона № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», технического регламента «О безопасности пищевой продукции» и правил организации работы и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме (Приказ Минсельхоза России № 862). Кроме того, нарушена прослеживаемость продукции, – пояснили специалисты ведомства. 

Предпринимателю объявлено предупреждение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства. Предупреждение направлено уполномоченному лицу, которое оформляло документы на указанную продукцию. Сами сертификаты аннулированы. 

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