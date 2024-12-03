Спорт

«Ротор» ушёл в отпуск до 12 января

Спорт 03.12.2024 12:02
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03.12.2024 12:02


Футболисты «Ротора» ушли в отпуск. Как сообщили V102.RU в клубе, команда соберётся вместе после новогодних праздников 12 января и проведёт в Волгограде углубленное медицинское обследование. Первый тренировочный сбор пройдёт в Волгограде.
Напомним, 1 декабря на «Волгоград Арене» прошел последний матч сине-голубых в этом году. Волгоградский клуб вничью сыграл с «Шинником» и закрепился на седьмой позиции в турнирной таблице. Матчи в Первой лиге возобновятся теперь в марте, через три месяца. 
На следующий день после игры с «Шинником» на «Волгоград Арене» стартовали работы по замене газона. 
Фото "Ротор" VK.com

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