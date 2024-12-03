162 тысячи жителей Волгоградской области признали инвалидами

Общество 03.12.2024 08:23
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03.12.2024 08:23
В 2023 году в Волгоградской области было зарегистрировано 162076 случаев инвалидности, что составило 65,8 случаев на 1000 населения. Из них инвалидность 1-й группы — 10,9%, 2-й группы — 39,1%, 3-й группы — 44,4%. В регионе также проживало 9064 детей, имеющих проблемы со здоровьем (5,6%). Такие данные, передает V102.RU, опубликовало сегодня, 3 декабря, региональное управление РПН в связи с Международным днем инвалидов.
В России всего зарегистрирована 11 миллионов 41 тысяча инвалидов, что составляет 7,6% от всего населения нашей страны. Показатель инвалидности - 75,5 случаев на 1000 населения. Дети составляют 6,8% от общего числа граждан с ограничениями по здоровью — 755 тысяч.
Напомним, в России с 2011 года действует программа «Доступная среда», в рамках которой повышается доступность социальных и иных объектов для маломобильных групп населения, вводится инклюзивное образование, позволяющее детям-инвалидам обучаться совместно со здоровыми сверстниками.
С 2022 года государственная программа включает новые мероприятия, в том числе по созданию условий в организациях отдыха и оздоровления детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
Все пенсии и ежемесячные выплаты для инвалидов I, II и III группы, а также выплаты детям-инвалидам ежегодно в обязательном порядке индексируются. В 2024 году такая индексация составила 7,5%.
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