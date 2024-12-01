Происшествия

В Волгоградском водохранилище на пятые сутки нашли утонувшего рыбака

Происшествия 01.12.2024 18:51
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01.12.2024 18:51


В Быковском районе Волгоградской области после четырех суток поисков удалось обнаружить тело рыбака, утонувшего во время ловли на Волгоградском водохранилище, передает V102.RU со ссылкой на региональное управление следственного комитета. 

Как ранее сообщалось информагентством, трагедия произошла вблизи поселка Молодежный. При постановке рыболовной сети мужчина упал в воду и пропал из вида. О трагедии сообщил второй рыбак, который был вместе с погибшим. 

К поискам сразу же подключились сотрудники компании, в которой работал мужчина. С помощью эхолотов и санаров они пытались найти тело. Однако, поиски не увенчались успехом. 

По информации следственного управления, тело мужчины прибило к берегу недалеко от места, где он утонул. 

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